Capitão do Man. United gostou de um 'post' a pedir saída de Mourinho: "Não li a legenda"

Antonio Valencia, com a braçadeira de capitão, em disputa com o português Gonçalo Guedes durante o Manchester United-Valência

Tal como aconteceu com Jonas após o recente jogo do Benfica em Chaves, também Antonio Valencia colocou um polémico 'gosto' numa publicação de Instagram que pedia a saída do treinador do Manchester United, o português José Mourinho, depois do empate com o Valência para a Liga dos Campeões.

Tal como Jonas, também Valencia já veio a público, através das redes sociais, justificar-se. Se o brasileiro do Benfica viu a sua conta de Instagram pirateada, já o equatoriano do United pediu desculpa por ter gostado da publicação, na qual surgiam fotos suas em ação no jogo, sem ter lido a legenda correspondente.

"Estas não são as minhas opiniões e peço desculpa por isto", escreveu o jogador, no Twitter, ele que envergou até a braçadeira de capitão na partida frente aos espanhóis. "Apoio totalmente o treinador e os meus companheiros. Todos estamos a dar tudo o que temos para melhorar os resultados", acrescentou.

Um incidente mais para agudizar a crise em Old Trafford, onde José Mourinho está cada vez mais sob fogo dos críticos, como Paul Scholes, que terça-feira lançou um feroz ataque ao treinador português, ainda antes do embate para a Liga dos Campeões.

Além dos vários conflitos abertos com jogadores do plantel, em especial com o francês Paul Pogba, Mourinho lidera o pior arranque de época do United em 29 anos, com a equipa atualmente no 10.º lugar da Premier League e já afastada da Taça da Liga pelo modesto Derby County.