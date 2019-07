Capitão antevê mundial difícil, mas seleção portuguesa preparada para vencer

Portugal defronta Chile, Argentina e Colômbia no Mundial

"O grande favorito a ganhar é a Espanha, por ser campeã mundial em título e por jogar em casa", disse à agência Lusa o hoquista do Barcelona, que coloca também no pote dos candidatos Portugal, Argentina e Itália.

No estágio que decorreu no Luso, João Rodrigues salientou que "a própria França e Angola podem ter uma palavra a dizer e são seleções a ter em conta" na prova, que se vai disputar na cidade de Barcelona, de 04 a 14 de julho.

"Acho que Portugal tem de se focar em si próprio, tentar fazer um bom trabalho, na linha daquilo que temos feito ao longo destas semanas de preparação, e seguramente vamos ser muito competitivos e estaremos na luta por este título mundial", sublinhou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O capitão da seleção das quinas salientou ainda que a vitória no torneio de Montreux, na Suíça, em abril, ajudou a "conhecer a nova equipa técnica", que iniciou funções no final de fevereiro, e "a preparar já este mundial".

A vitória no torneio "também dá confiança para este campeonato do mundo e mostra que Portugal está no caminho certo".

"Agora há muito trabalho pela frente, não só nos jogos durante a competição, mas também nos treinos que ainda nos faltam até lá chegar, mas estamos com a ambição e acreditamos que possa ser desta vez", desejou.

O estreante Miguel Vieira, do Benfica, de 22 anos, disse à agência Lusa que a sua chamada à seleção "é um sonho tornado realidade".

"Portugal tem um grupo muito bom, que me acolheu muito bem e temos equipa com bastante qualidade para chegar lá e ganhar com certeza", frisou.

"Em termos pessoais, acho que [o objetivo] é ajudar a equipa naquilo que puder e que o selecionador entender que consiga ajudar a equipa dentro de ringue, mas o mais importante é trazer o título e penso que todos pensamos assim", rematou.