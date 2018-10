O guarda-redes Roin Kvaskhvadze, do Torpedo Kutaisi, brincando com o cão.

Na Geórgia, um jogo de futebol da primeira divisão teve de ser interrompido no último domingo devido à invasão de campo por parte de um cão.

O animal correu durante breves instantes e só parou para receber festas do guarda-redes Roin Kvaskhvadze, que atua no Torpedo Kutaisi. Foi então que dois elementos da equipa de segurança do estádio conseguiram agarrar no animal, que entretanto acabou por se soltar. Três minutos depois da invasão, o jogador David Khurtsilava, também do Torpedo Kutaisi, levou o animal para fora do campo, e posteriormente a partida foi retomada.

Veja as imagens do momento insólito que fez as delícias dos adeptos:

O jogo entre o Torpedo Kutaisi, campeão da Geórgia, e o Dila, terceiro classificado na primeira divisão de futebol do país, terminou empatado 0-0.