Canoísta Marco Oliveira bronze em C1 nos Europeus de maratonas

Portugal estreou-se esta sexta-feira nos Europeus de maratonas de Decize, em França, com a medalha de bronze do canoísta júnior Marco Oliveira em C1.

Marco Oliveira concluiu a prova a 31,49 segundos do ouro do húngaro Palla Ballaz (1:38.51,65), que bateu o espanhol León Villalba por 23,70.

Em K1, Bruno Brasileiro foi sétimo com 1:43.16,74 horas, a 3.06 minutos do ouro do húngaro Petro Vince, que deixou o dinamarquês Nikolai Thomsen e o britânico Tim Dowden a 1.03 e a 1.30 minutos, respetivamente.

Maria Gomes foi 11.ª em K1, a cerca de cinco minutos da primeira, ficando, pouco depois, um lugar abaixo, no 12.o posto, na 'short race', uma regata com estreia em europeus.

Neste sábado, destaque para a participação de Sérgio Maciel, campeão do Mundo em C1 sub-23. No mesmo escalão, Adriano Conceição e Rita Fernandes competirão em K1.

Em juniores, Portugal apresenta o K2 composto por Domingos Henrique e Tiago Lopes, bem como a C1 de Beatriz Lamas.