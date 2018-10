Saúl 'Canelo' Álvarez, pugilista mexicano e campeão mundial de pesos médios, assinou esta semana o maior contrato da história do desporto (sem contar com vínculos de patrocinadores). De acordo com a ESPN, Álvarez vai receber 365 milhões de dólares (316 milhões de euros) com o acordo celebrado com a plataforma de streaming DAZN para os próximos cinco anos.

O contrato celebrado, ainda de acordo com a ESPN, contempla a realização de um total de 11 combates e inclui já a disputa do título mundial de pesos médios, agendado para o dia 15 de dezembro, em Nova Iorque, diante do britânico Rocky Fielding.

Este acordo milionário supera o anterior recorde que pertencia a Giancarlo Stanton, jogador de beisebol, que assinou por 13 anos com os Miami Marlins a troco de cerca de 280 milhões de euros.

Só para se ter uma ideia da exorbitância dos valores envolvidos, o contrato que Cristiano Ronaldo assinou recentemente com a Juventus vai valer ao jogador português cerca de 122 milhões de euros durante os quatro anos que dura o vínculo, ou seja, quase um terço do acordo celebrado pelo pugilista mexicano.

A DAZN é atualmente um das maiores plataformas de streaming de eventos desportivos - tem os direitos de transmissão de sete ligas de futebol europeias, incluindo a Liga dos Campeões, para sete países. A empresa vai agora começar a operar nos Estados Unidos com transmissões de boxe, depois do anúncio da retirada da HBO já neste ano.

Cabelo ruivo e zaragatas na escola

Saúl 'Canelo' Álvarez tornou-se pugilista porque em criança andava sempre metido em zaragatas por ser alvo de chacota dos colegas, muito por culpa do seu cabelo ruivo. Mas não foi o único motivo. Na família, todos os seis irmãos se dedicavam ao boxe. Mas só El Canelo chegou a um patamar internacional. Aos 28 anos, o atual campeão de pesos médios tem um recorde de 49 vitórias, uma derrota e dois empates. 34 vitórias foram por KO e 15 por decisão.

Depois de anos a combater em torneios locais e nacionais, no dia 11 de março de 2011 conquistou pela primeira vez um título mundial, batendo por decisão dos juízes Matthew Hatton. Voltaria a vencer o título mundial em 2012 e 2013. Neste ano, foi desafiado a combater com Floyd Mayweather pela promotora Golden Boy. E foi derrotado pela primeira e única vez até hoje.

Vários combates e títulos depois, Álvarez foi apanhado em março deste ano nas malhas do doping. Inicialmente o castigo era de um ano, mas como o pugilista colaborou com a investigação, apanhou seis meses de suspensão. 'Canelo' acusou clenbuterol num teste voluntário feito antes do combate contra Gennady Golovkin.

A Golden Boy, empresa promotora de Álvarez, atribuiu o resultado do exame ao consumo de carne contaminada. Segundo os representantes do mexicano, a substância foi ingerida devido a um surto de contaminação que afetou dezenas de atletas no México e na China. O doping fez com que o aguardado combate com Golovkin fosse cancelado e disputado apenas em setembro deste ano. Com a vitória a sorrir ao pugilista mexicano por decisão dos juizes.