Candidatos confirmam atributos no arranque do Bom Petisco Cascais Pro

Apesar das dificuldades sentidas perante o mar pequeno, os sete candidatos ao título não vacilaram e avançaram para a 2.ª ronda, tornando ainda a disputa pelo título mais renhida. No entanto, Miguel Blanco foi o surfista em maior destaque entre todos os concorrentes, uma vez que conseguiu a melhor performance do dia inaugural deste Bom Petisco Cascais Pro, graças a um score de 13,00. Vasco Ribeiro (11,35), que chega a esta etapa na frente da luta pelo título, e Filipe Jervis (10,75) foram outros dos surfistas em destaque.



As grandes surpresas do dia acabaram por ser as vitórias de alguns jovens surfistas, como foram os casos de Afonso Antunes (10,60) e Martim Paulino (11,15). Por outro lado, as eliminações de Francisco Alves e João Guedes, ambos cabeças-de-série, foram algumas das surpresas pela negativa.



Ao final do dia disputou-se ainda a ronda inaugural feminino, com Teresa Bonvalot, Mafalda Lopes, Yolanda Hopkins, Camilla Kemp, que já garantiu o título nacional de forma antecipada, Carol Henrique e Camila Cardoso a serem as vencedoras do dia.



À margem da competição o Bom Petisco Cascais Pro recebeu ainda mais de 200 alunos oriundos de várias escolas do concelho de Cascais que participaram nas iniciativas ambientais da Liga MEO Surf. Também presente no Guincho esteve a equipa de futebol profissional do Estoril-Praia e a respetiva direção, que também participaram na iniciática ambiental.



Para sexta-feira a chamada vai ser feita novamente às 8 horas, para um dia que se prevê determinante para as contas do título. O Guincho vai receber igualmente um heat especial entre desportistas olímpicos e surfistas. Os atletas João Pina (Judo), Francisco Andrade (Vela) e Simão Morgado (natação) vão competir em "pares" com um dos surfistas convidados para esta bateria especial: Ruben Gonzalez, Camila Kemp e Francisco Alves. O júri será liderado por Vasco Ribeiro, atual campeão nacional em título.



Agenda para sexta-feira, 5 de Outubro

08h00 - Call segundo dia de competição

08h00 - Kike Surf Coach: início de sessão prática de workshop de treinadores

09h00 - Canon: início de sessões práticas do workshop de fotografia por Ricardo Bravo

10h30 - Fundação PT: início de limpezas de praia com Plastic Sun Days destinada às escolas de surf do Concelho de Cascais, União das Freguesias Cascais e Estoril e demais voluntários

11h00 - Polen: test drive de pranchas de surf

14h30 - Moche: meias-finais do Moche Groms Cup (por confirmar)

15h00 - Renault: Expression Session (por confirmar)

15h30 - ANSurfistas: Sports Battle (Simão Morgado - Natação, Francisco Andrade - Vela, João Pina - Judo com Ruben Gonzalez, Camilla Kemp e Francisco Alves)



O leque completo de sub-troféus em inclui ainda a disputa pela melhor manobra na Renault Expression Session, pela melhor onda na Somersby Onda do Outro Mundo e o já referido Moche Groms Cup (cada um com 2.500€/anuais). Por fim, o prémio Cascais Best Surfer, iniciativa da Câmara Municipal de Cascais, irá distinguir os melhores surfistas locais na etapa (masculino e feminino) com 1.500 euros. A premiação global da Liga MEO Surf 2018 é de 90.000€.