Cancelo foi o segundo jogador que mais valorizou e já vale 74,2 milhões

O defesa-direito internacional português João Cancelo, colega de Cristiano Ronaldo na Juventus, foi o segundo jogador com maior valorização absoluta no último trimestre, segundo um relatório do Observatório Internacional de Futebol (CIES).

De acordo com o CIES, Cancelo, jogador formado no Benfica e que passou pelo Valência antes de se transferir este ano para a heptacampeã italiana, viu o seu valor passar de 27,8 milhões de euros (ME) para 74,2 ME, tendo sido apenas superado pelo avançado inglês Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, líder da liga alemã, que passou de 9,7 ME para os 87,9 ME.

Além de Cancelo, que ainda esteve emprestado uma temporada pelo Valência ao Inter de Milão, o top-20 neste trimestre inclui outro jogador luso, Bernardo Silva, igualmente formado nos 'encarnados' e que atua no campeão inglês Manchester City, depois de ter passado pelo Mónaco.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Bernardo Silva, que já se sagrou campeão em França pelos monegascos e também pelos 'citizens', ocupa a sexta posição na tabela de valorização absoluta, tendo valorizado de 98,8 ME para 128,6 ME.

Jadon Sancho evidenciou-se no arranque de época pelo Dortmund, na qual disputou já 14 jogos e marcou cinco golos na 'Bundesliga', além de ter atuado nos cinco encontros da 'Champions' e anotado um tento, tendo visto o valor de mercado 'disparar' 806%, que o coloca também na liderança da tabela de valorização relativa.