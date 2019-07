CAN2019: Guiné-Bissau e Angola dizem 'adeus', Benim estreia-se nos 'oitavos'

Os dois representantes lusófonos na CAN2019 ainda aspiravam a um lugar na ronda seguinte, mas acabaram por perder os respetivos jogos na terceira e última jornada da fase de grupos, da qual se despediram sem qualquer triunfo.

Em Suez, a Guiné-Bissau perdeu por 2-0 com o Gana, com golos de Jordan Ayew, aos 46 minutos, e Thomas Partey, aos 72, terminando a primeira fase no último lugar do grupo F, com um ponto, resultado de um empate e duas derrotas.

Já o Gana, quarto classificado na edição de 2015, apurou-se no primeiro posto do grupo, com os mesmos cinco pontos dos detentores do troféu, os Camarões, que ficaram na segunda posição e também seguiram em frente.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os camaroneses fecharam a fase de grupos com um nulo (0-0) diante do Benim, resultado que permitiu a este último conjunto assegurar presença nos 'oitavos', enquanto um dos quatro melhores terceiros classificados.

No grupo E, um golo de Amadou Haidara, aos 37 minutos, garantiu o triunfo do Mali sobre Angola, que fechou a participação na CAN no terceiro posto, com dois pontos, embora fora do lote dos quatro melhores, juntamente com o Quénia.

Em Ismailia, os malianos, que integram o lote de favoritos à vitória final, alcançaram o segundo triunfo e qualificaram-se no primeiro lugar do agrupamento, com sete pontos. O avançado do FC Porto Moussa Marega foi poupado pelo selecionador, tendo entrado apenas nos últimos minutos.

Juntamente com o Mali, seguiu a Tunísia, segunda classificada do grupo E, que somou o terceiro empate no mesmo número de jogos, desta feita diante da estreante Mauritânia (0-0), última colocada.

Após a derradeira ronda da fase de grupos, ficou definido o alinhamento dos oitavos de final, que terá as seguintes partidas: Marrocos-Benim, Uganda-Senegal, Camarões-Nigéria, Egito-África do Sul, Madagáscar-RD Congo, Argélia-Guiné-Conacri, Mali-Costa do Marfim e Tunísia-Gana.

Os encontros dos 'oitavos' da CAN2019 disputar-se-ão entre sexta-feira e a próxima segunda.

A 32.ª edição da Taça das Nações Africanas decorre no Egito, até 19 de julho.