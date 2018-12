Campeões em Portugal são os que conquistam mais pontos nas ligas europeias

O 40.º relatório mensal do Observatório Internacional do Futebol, que tem como objetivo analisar o equilíbrio e a competitividade futebolística, revela que a I Liga portuguesa é o campeonato europeu onde, considerando os últimos dez anos, a equipa campeã conquistou o maior número de pontos.

Considerando os últimos dez anos, em que Benfica e FC Porto conquistaram ambos cinco campeonatos, o campeão português conseguiu em média 84,4% dos pontos possíveis.

Entre 2008/2009 e 2013/2014, com 16 equipas na I Liga, era possível conquistar um total de 90 pontos. De 2014/2015 em diante, com o alargamento a 18 equipas, vencer todas as jornadas resultaria numa época com 102 pontos.

No entanto, a tendência, segundo o relatório, até é positiva e inclina-se para um maior equilíbrio entre as equipas e maior perda de pontos por parte do campeão. Entre 2009 e 2013 a média de pontos situava-se nos 85,1%, percentagem que é mais pequena no período entre 2014 a 2018: 83,7%.

CIES - Observatório Internacional do Futebol

O principal campeonato espanhol aparece logo a seguir ao português e a média de pontos conquistados pelo campeão nos últimos dez anos é de 82,7%. Aqui, verifica-se uma tendência ainda mais positiva sob o ponto de vista da competitividade. De 84,6% nos primeiros cinco anos considerados pelo estudo, o campeão espanhol passou a conquistar 80,9% dos pontos de 2014 em diante.

No fim da lista está a II Liga francesa, onde o campeão tem conquistado apenas 64,4% dos pontos.

O relatório alerta ainda para o facto que 16 das 22 ligas tiveram aumentos nos últimos cinco anos no que toca ao número de pontos somados pelo campeão. Os aumentos mais significativos foram no principal campeonato francês (+10%), na Liga italiana (+8,3%) e na Liga alemã (+7,2%).

Na segunda-feira, um estudo da responsabilidade do Observatório Internacional do Futebol (CIES) considerou que a Liga portuguesa de futebol é a que tem em média menos tempo útil de jogo entre 37 competições europeias.

O relatório também mediu o tempo de jogo na Liga dos Campeões, tendo o FC Porto, comandante do grupo D com 13 pontos, surgido como a equipa com a menor percentagem de tempo útil de jogo, com 52,6%, numa lista liderada pelos belgas do Club Brugge com 66,2%.

De acordo com o CIES, dos 90 minutos regulamentares de uma partida de futebol, a I Liga portuguesa joga apenas 50,9%. O Belenenses é a equipa que tem mais tempo de bola, com 55,2%, com o Feirense a ser o que tem menos - 45,7%.

O campeonato sueco é o que tem as partidas mais 'fluídas', com 60,4%, logo à frente da Liga dos Campeões, com 60,2%.