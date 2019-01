Caio Lucas está em Lisboa e deverá assinar pelo Benfica

O extremo brasileiro Caio Lucas, de 24 anos, chegou esta manhã a Lisboa e deverá assinar pelo Benfica. A confirmar-se, o jogador chega a custo zero, visto terminar contrato com o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, no final da temporada.

Caio Lucas não falou aos jornalistas à chegada ao Aeroporto Humberto Delgado, segundo o jornal O Jogo , e deverá assim realizar exames médicos para depois rubricar um contrato de cinco temporadas com os encarnados.

A acabar contrato com o Al Ain, que foi recentemente derrotado pelo Real Madrid (4-1) na final do Mundial de Clubes - Caio Lucas foi considerado o segundo melhor jogador do torneio -, o atacante deverá integrar o plantel do Benfica no arranque da época 2019/2020.

Segundo O Jogo, o jogador, que também despertou a atenção do FC Porto, vai reduzir significativamente o ordenado para jogar na Luz.