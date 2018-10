Cabo Verde de Rui Águas goleia Tanzânia (3-0)

A seleção de Cabo Verde venceu esta sexta-feira a Tanzânia por 3-0 e assumiu, ainda que à condição, o comando do Grupo L de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2019.



Após ter somado nas primeiras duas jornadas uma derrota e um empate, Cabo Verde, que é novamente orientado por Rui Águas, estava necessitado dos três pontos. O dianteiro Ricardo Gomes, ex-jogador do Nacional, bisou e o outro tento foi apontado por Stopira, atual jogados dos húngaros do Videoton.

Refira-se como curiosidade que a Tanzânia é treinada pelo nigeriano Emmanuel Amunike, ex- jogador do Sporting.