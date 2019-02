Cabe João Félix nos sub-20 mais caros de sempre? Saiba quem são e quanto valem

João Félix, avançado do Benfica de 19 anos, está a dar que falar nesta sua época de estreia e o seu nome já começa a ser associado a grandes clubes europeus. Olheiros de alguns dos maiores emblemas do velho continente são presença assídua nos jogos do Benfica para o observar. E de acordo com o jornal desportivo espanhol AS, o Real Madrid está muito atento ao jogador formado no centro do Seixal.

Ou seja, está na forja mais um grande negócio envolvendo um jogador da formação do Benfica. Luís Filipe Vieira pretende segurar João Félix e foi já nesse sentido que em novembro de 2018 renovou o contrato do avançado até 2023, colocando por escrito uma cláusula de rescisão capaz de assustar até os clubes financeiramente mais poderosos: 120 milhões de euros.

As cláusulas de rescisão, já se sabe, são um mero valor de referência, já que raramente as negociações se fazem com base nesses números. Mas uma coisa parece ser certa: a continuar a mostrar-se desta forma, João Félix pode ser alvo no final da época de uma proposta tentadora para os cofres do Benfica e entrar no top dos negócios envolvendo jogadores sub-20 mais caros da história do futebol. Uma lista que é (e deverá ser por muito tempo) encabeçada pelo internacional francês Kylian Mbappé.

Saiba quem foram os jogadores sub-20 (menos de 20 anos) que protagonizaram as transferências mais caras de sempre da história do futebol.

Kylian Mbappé (19 anos) - Do Mónaco para o PSG (180M€)

© Reuters

No verão de 2017, depois de ter rebentado o mercado com a aquisição de Neymar por 222 milhões de euros, o PSG entrou em negociações com o Mónaco para garantir a transferência de Kylian Mbappé, um jovem avançado então com 19 anos que Leonardo Jardim tinha lançado na equipa do principado e que já se tornara num fenómeno. A transferência começou por ser um empréstimo e no início da época passada a equipa parisiense abriu os cordões à bolsa e pagou 180 milhões de euros pelo avançado que tinham ficado acordados quando a negociação foi feita. Apesar da sua juventude, foi campeão do Mundo pela França no ano passado e considerado o melhor jogador jovem do torneio.

Vinicius Junior (16 anos) - Do Flamengo para o Real Madrid (45M€)

Formado no Flamengo, o jovem avançado foi vendido ao Real Madrid por 45 milhões de euros em maio de 2017, apenas com 16 anos. Como era menor de idade, os dois clubes assinaram na altura uma obrigação de venda prevista para julho de 2018, quando Vinicius Junior fosse já maior de idade. Acabou por ficar cedido ao Fluminense e só no início desta temporada chegou a Madrid. Começou por atuar no Castilla, a equipa B dos merengues, mas a 29 setembro fez sua estreia pela equipa principal do Real Madrid num jogo frente ao Atlético. E tem sido aposta frequente do treinador Santiago Solari.

Anthony Martial (19 anos) - Do Mónaco para o Man. United (45M€)

© Reuters

No dia 1 de setembro de 2015, o Manchester United tornou oficial a contratação de Anthony Martial, avançado francês então com 19 anos que foi lançado muito jovem no Mónaco por Claudio Ranieri. O clube inglês, naquela altura orientado por Louis van Gaal, pagou ao clube do principado, que tinha Leonardo Jardim no comando da equipa, 45 milhões de euros. Martial foi formado no Lyon e em 2012/2013 estreou-se na primeira equipa, tendo realizado apenas quatro partidas. Em 2013/2014 foi para o Mónaco onde realizou 15 jogos, tendo marcado dois golos. Na temporada seguinte foi um dos destaques do campeonato francês, com 12 golos em 48 partidas.

Lucas Moura (19 anos) - Do São Paulo para o PSG (40M€)

A cinco dias de completar 20 anos, o extremo brasileiro que brilhava no São Paulo foi garantido pelo Paris Saint-Germain por 40 milhões de euros. O negócio ficou fechado a 8 de agosto de 2012, mas Lucas Moura apenas se mudou para o clube francês em janeiro de 2013. Apesar de ser uma das principais estrelas da seleção brasileira, o jogador acabou por não confirmar no PSG as qualidades com que vinha rotulado, tendo por isso sido transferido para o Tottenham, em janeiro de 2018, por 28 milhões de euros.

Luke Shaw (19 anos) - Do Southampton para o Man. United (37,5M€)

Produto das escolas do Southampton e desde muito cedo presença assídua nas seleções jovens de Inglaterra, Luke Shaw protagonizou em junho de 2014 uma das transferências mais badaladas do Reino Unido, ao transferir-se com apenas 19 anos para o Manchester United, assinando um contrato de quatro temporadas - antes de assinar pelos red devils, o defesa esquerdo tinha-se estreado um mês antes pela seleção principal inglesa, num jogo com a Dinamarca. Mas foi ao Mundial já como jogador do Manchester United. Logo no início da época 2015/16, num jogo com o PSV, sofreu dupla fratura na perna e esteve vários meses afastado dos relvados.

Wayne Rooney (18 anos) - Do Everton para o Manchester United (37M€)

© Reuters

Rooney era considerado em 2004 a grande estrela do futuro do futebol inglês, tendo feito a sua estreia com a camisola do Everton aos 16 anos, sendo ainda hoje o segundo mais novo de sempre a representar a primeira equipa dos Toffees. Depressa despertou a atenção de Alex Ferguson que em 2004 decidiu pagar 37 milhões de euros para juntar o avançado inglês ao também promissor Cristiano Ronaldo no Manchester United.

Javier Saviola (19 anos) - Do River Plate para o Barcelona (35,9M€)

Estreou-se com a camisola do River Plate com apenas 17 anos e depressa mostrou uma qualidade acima da média, tornando-se logo um dos ídolos dos adeptos do Millionários, estatuto que dividia com outro jovem, Pablo Aimar, com quem fazia uma excelente dupla. Os olheiros do Barcelona não demoraram muito a fixar-se no pequeno avançado argentino. Em julho de 2001, os catalães pagaram 35,9 milhões de euros para garantir Saviola, que na altura estava a quase cinco meses de completar 20 anos.

Renato Sanches (18 anos) - Do Benfica para o B. Munique (35M€)

© Reuters

No dia 10 de maio de 2016, logo pela manhã, o Benfica comunicou a venda de Renato Sanches ao Bayern Munique por 35 milhões (mediante o cumprimento de objetivos, podia chegar 45). O médio tinha 18 anos e acabado de fazer uma grande época no clube da Luz. Mas em Munique as coisas não lhe correram bem, sobretudo pela quantidade de bons jogadores para a mesma posição, casos de Arturo Vidal, Thiago Alcântara, Xabi Alonso e Kimmich. Em 2017/18 foi cedido ao Swansea, de Inglaterra, mas também a etapa inglesa nºao lhe correu de feição. Nesta época, o Bayern decidiu mantê-lo no plantel. Ainda não se impôs como titular, mas vai tendo mais oportunidades - participou num total de 17 jogos (836 minutos) e marcou um golo, precisamente frente ao Benfica, na Liga dos Campeões.

Anderson (19 anos) - Do FC Porto para o Manchester United (31,5M€)

Aos 16 anos estreou-se na equipa principal do Grêmio Porto Alegre e um ano e meio depois estava a chegar ao FC Porto, que na altura pagou por ele 8 milhões de euros. Era considerado um prodígio e no Dragão confirmou todas as qualidades com que vinha rotulado. Esteve apenas duas épocas no FC Porto. Em 2007, Alex Ferguson fez um raide a Portugal para contratar Nani ao Sporting e juntou-lhe Anderson, com o Manchester United a pagar 31,5 milhões de euros ao FC Porto. Ficou oito épocas em Old Trafford, teve um grande impacto nas primeiras quatro épocas, mas depois perdendo importância na equipa.

Marquinhos (19 anos) - Da Roma para o PSG (31,4M€)

O defesa-central Marquinhos foi descoberto pelos olheiros da AS Roma em 2012 no Corinthians, clube pelo qual fez apenas 14 jogos. Ao 18 anos mudou-se para Itália, por empréstimo, mas começou logo a brilhar como titular, tendo feito com que os responsáveis da equipa romana tivesse pago 5,7 milhões de euros para ficar com os seus direitos desportivos. Esteve apenas uma época na capital italiana, até que os milionários do PSG o contrataram para fazer dupla de centrais com o experiente Thiago Silva. Marquinhos foi um investimento de 31,4 milhões de euros e ainda hoje é um indiscutível do Paris Saint-Germain.