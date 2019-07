Buffon regressa à Juventus com contrato por uma época

O guarda-redes Gianluigi Buffon, de 41 anos, foi esta quinta-feira anunciado como reforço da Juventus, tendo assinado um contrato válido por uma temporada. Trata-se de um regresso à octocampeã italiana, um ano depois de ter deixado Turim para representar os franceses do Paris Saint-Germain.

Buffon vai assim cumprir a 18.ª época na vecchia signora, passando a ser companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo e João Cancelo.

"Bem-vindo a casa Gigi. Gianluigi Buffon regressou à Juventus. A história maravilhosa continua", pode ler-se no site oficial da Juventus, que descreve Buffon como "uma lenda e um símbolo do clube".

Trata-se do quarto reforço da Juventus, que será orientada pelo italiano Maurizio Sarri, depois das chegadas do francês Adrien Rabiot (PSG), do galês Aaron Ramsey (Arsenal) e de Luca Pellegrini (Cagliari).