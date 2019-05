Bucks regressam à final da Conferência Este 18 anos depois

Os Milwaukee Bucks garantiram na quarta-feira a qualificação para a final da Conferência Este da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), 18 anos depois da última presença, ao vencerem os Boston Celtics, por 116-91, no quinto jogo da meias-finais.

O grego Giannis Antetokounmpo voltou a ser o melhor jogador dos Bucks, com 20 pontos, oito ressaltos e oito assistências, com a equipa de Milwaukee a ter outros seis jogadores com pelo menos uma dezena de pontos -- Khris Middleton (19), Eric Bledsoe (18), George Hill (16), Nikola Mirotic (10), Ersan Ilyasova (10) e Malcolm Brogdon (10).

A melhor equipa da fase regular somou quatro vitórias consecutivas, após perderem o primeiro jogo da série com os Celtics, naquela que é, até ao momento, o único desaire nos play-offs.

Nos Celtics, finalistas do Este em 2018, Kyrie Irving marcou 15 pontos, mais um do que Jayson Tatum e Marcus Morris.

Os campeões Golden State Warriors colocaram-se a um triunfo de se apurarem para a final da Conferência Oeste, ao vencerem os Houston Rockets, por 104-99, no quinto jogo das meias-finais.

Klay Thompson marcou 27 pontos, numa partida em que os Warriors acabaram por ter uma má notícia, com a lesão nos gémeos da perna direita de Kevin Durant.

O sexto encontro das meias-finais joga-se na sexta-feira, desta feita em Houston.