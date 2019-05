Bruno Lage: "São jogadores como o Casillas que engrandecem o nosso campeonato"

Bruno Lage, treinador do Benfica, começou a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Portimonense, da 32.ª jornada da I Liga, com o "desejo de rápidas melhoras a Casillas".

"Tivemos um dia de paz com aquilo que lhe aconteceu e reunimo-nos todos em torno dele, penso que isso nos colocou a refletir sobre a vida e o futebol nacional", atirou o técnico, que não conteve um elogio ao guarda-redes do FC Porto: "São este tipo de jogadores como o Casillas que engrandecem o nosso campeonato e temos todos de estar felizes por ele estar na nossa Liga."

Questionado sobre se este problema de saúde de Casillas mexeu com o plantel do Benfica, Bruno Lage recorreu àquilo que tem sido o seu discurso. "Estou aqui há quatro meses e tenho dito sempre temos de ver as coisas dia a dia. E é assim no desporto como na vida. Vejo o exemplo de Casillas, um homem experiente com uma carreira recheada de títulos... e num dia normal de trabalho acontece aquilo. Isso deixa-nos a pensar naquilo que controlamos. É por isso que não fazemos grandes projeções do futuro. Há um caminho que temos a percorrer, mas por vezes há motivos que nos obrigam a seguir outro rumo", sublinhou.

Em relação ao jogo com o Portimonense, Bruno Lage disse tratar-se de "uma boa equipa, bem orientada, que sabe jogar em vários sistemas", sendo que além disso "tem três jogadores, e por vezes um quarto, muito perigosos na frente". "É verdade que não estão numa situação difícil, mas ainda precisam de pontos para a manutenção. Como tal, antevejo um jogo difícil."

Tendo em conta o castigo de Rúben Dias, Bruno Lage admitiu que será Jardel a assumir o lugar ao lado de Ferro. "Foi fácil encontrar a solução. O nosso capitão vai entrar na equipa", disse, não revelando quem irá ser o defesa-central do lado direito: "Tivemos uma conversa a três e percebemos quem pode dar mais à direita ou à esquerda."

Bruno Lage foi ainda desafiado a explicar por que razão tem uma maior aceitação junto dos adeptos do Benfica do que tiveram Jorge Jesus e Rui Vitória. "A única comparação que é justa fazer é que os anteriores treinadores ganharam titulos e eu ainda não ganhei nada. No resto... Se calhar, ao intervalo do jogo com o Braga o apoio de 100% não era real, embora talvez tenha sido no final. O mais importante é ir a jogo com as nossas ideias e fazer com que os jogadores acreditem no trabalho e é isso que tem sido o fundamental. É logico que o apoio dos nossos adeptos tem sido fundamental e este sábado temos mais uma final com o Portimonense e espero que sejam ainda mais acertivos porque precisamos do apoio deles."