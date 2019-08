Bruno Lage: "Resultado é bom para nós, mas não tem que o ser por humilhar o adversário"

Bruno mostrou-se obviamente satisfeito com a conquista da Supertaça (o seu segundo troféu pelo Benfica, depois da conquista do campeonato no ano passado) e elogiou a postura dos seus jogadores.

"O mais importante, para além de vencer o troféu, foi darmos sequência ao trabalho da pré-época e fazer uma exibição de acordo com o que tínhamos prometido, de fazer uma entrada forte na época e aproximar o mais rápido possível da imagem deixada no ano passado. Fico extremamente satisfeito pela exibição e o resultado também é bom, mas o importante é analisar o jogo pela capacidade deixada em campo pela equipa. A vitória é que é o mais importante e o que nos realiza. Este resultado é bom para nós, mas não tem que o ser por humilhar o adversário", referiu.

"Queria aproveitar a oportunidade para dedicar esta vitória aos nossos adeptos, que connosco - jogadores, equipa técnica e estrutura -, sofreram quando fomos eliminados da Taça de Portugal. A vida é mesmo assim, quando perdemos não somos os piores e não é agora por termos ganho a Supertaça que vamos ser o que quer que seja. Somos os mesmos e é nesse registo que vamos continuar", acrescentou o técnico benfiquista.

Também Pizzi, o homem do jogo, estava eufórico e falou do bom entendimento com Rafa Silva: "Eu e o Rafa entendemo-nos muito bem, mas mais importante do que falar de mim e do Rafa acho que é de enaltecer o trabalho da equipa. Desde o primeiro minuto, com bola e sem bola, acho que fomos superiores ao Sporting, que tem uma belíssima equipa e bons jogadores, e isso ficou expresso no marcador. Foi uma vitória justa, mas fácil nunca é. Defrontámos uma grande equipa, com grandes jogadores, mas a nossa maneira de jogar, simples e eficaz, é que fez com que fosse fácil. Esperemos que este seja o primeiro de muitos troféus".

Já o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, falou num "grande jogo". "Foi um verdadeiro espetáculo. O Benfica fez um grande jogo, marcou nas alturas certas, foi um jogo completamente limpo e foi um vencedor justo. O que há a realçar é que foram duas grandes equipas dentro de campo e o resultado não reflete a diferença entre as equipas. Não nos desviamos da estratégia que decidimos. Dissemos sempre que o Seixal é a nossa prioridade e o nosso treinador já demonstrou que olha sempre primeiro para o Seixal. Nós olhamos para todos os adversários da mesma forma e sonhamos sempre com a vitória e o próximo é já o Paços de Ferreira. A equipa está bem e se terá que haver alguma alteração isso será com o treinador. Nós só nos preocupamos connosco e o Benfica demonstrou aqui hoje que está bem. Uma equipa determinada, com ambição e que luta sempre ao longo dos 90 minutos".