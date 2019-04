Bruno Lage reage a interdição da Luz: "Vamos sentir-nos sempre em casa"

"Claro que queremos jogar no Estádio da Luz, mas se isso não acontecer, vamos ter sempre gente a apoiar-nos e a fazer-nos sentir em casa", assegurou o Bruno Lage, em declarações à SportTV, sobre a notícia da possível interdição do Estádio da Luz, que tem nesta altura sete jogos de castigo pendentes nas instâncias disciplinares.

"O que me preocupa é a preparação dos jogos. Mas, com a manifestação de apoio que temos sentido em Portugal e no estrangeiro, independentemente de onde o Benfica jogar, vamos sentir-nos sempre em casa. Neste momento o foco é o que podemos controlar, que é a preparação para os jogos e os jogos; o resto vamos aguardar", referiu, na véspera da receção ao Eintracht Frankfurt, na primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa.

Bruno Lage reconhece que o duelo com os alemães não será fácil, mas acredita que o Benfica tem condições e está preparado para enfrentar o Eintracht e ir o mais longe possível na Liga Europa. "Quem representa um clube como o Benfica tem o sonho de voltar a conquistar uma competição europeia, mas temos de ter a noção do que é a sequência de jogos que vamos tendo. Estamos convictos que a equipa que entrar amanhã será a que melhor irá ao encontro da nossa estratégia para vencer o jogo."

Sobre o Eintracht de Frankfurt, mais do que a sequência de bons resultados do clube alemão, Lage diz que o aviso que importa reter, a qualquer adversário do Eintracht, "é a forma como joga". "Tem uma organização coletiva muito forte, domina bem o sistema de 3x4x3 e joga com 3 avançados fortíssimos que, tendo oportunidades, podem fazer o golo. Esse sim é o fator a ter em conta", acrescenta.

Lage falou ainda do regresso de Salvio: "Temos mais opções, dispomos de um plantel recheado de grandes jogadores e todos eles sentem que este é um momento importante e querem dar o seu contributo."