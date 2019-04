Treinador do Benfica reagiu assim aos elogios do special one e retribuiu gentileza. Jogo com o Sporting é para vencer e confirmar a presença no Jamor. Deslocação a Alvalade, na quarta-feira (20.45, em Alvalade), na segunda mão das meias finais da Taça de Portugal, será "difícil" e o jogo ainda está no intervalo...