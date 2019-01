Bruno Lage até final da época. Só catástrofe nos Açores pode mudar decisão

Bruno Lage vai ser o treinador do Benfica até final da época, segundo a TVI. O treinador, que já orientou a equipa frente ao Rio Ave (4-2), ficará assim à frente do comando das águias até junho. A decisão será anunciada para a semana, depois do jogo com o Santa Clara.

A hipótese de Lage se manter como treinador até final da temporada é "uma forte possibilidade", segundo apurou o DN, mas tudo pode mudar nos Açores. O jogo com o Santa Clara da 17.ª jornada da Liga está marcado para sexta-feira e um mau resultado pode fazer com que o presidente benfiquista mude de ideias.

A confiança no ex-treinador da equipa B, aliada à dificuldade em encontrar nesta altura um treinador de topo que encha as medidas ao presidente, terão assim levado Luís Filipe Vieira a decidir-se pela continuidade do interino. Uma mudança de opinião também não seria de estranhar, depois de o ter feito no caso de Rui Vitória, que entretanto rescindiu e vai treinar o Al-Nassr da Arábia Saudita.