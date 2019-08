Bruno Lage: "É um resultado muito bom, mas podíamos ter jogado melhor"

Quando, no fim do curto século passado, se aceitarmos a sugestão de que, como pareceu a Montbrial no seu importante MemoireduTempsPresent (1996), a sua relevância histórica fica limitada entre a paz de 1919 e o ponto final no sovietismo em 1991, um dos alívios importantes do clima político internacional foi o Acordo de 14 de julho de 2015, assinado em Viena entre o chamado P5+1 e o Irão.