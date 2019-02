Bruno Lage: "Confiamos muito naqueles que ainda não tiveram oportunidade de jogar"

Fatih Terim e o Benfica: "Se fizermos como no jogo com o FC Porto podemos ter esperança"

Bruno Lage, treinador do Benfica, assumiu esta quarta-feira, em Istambul, que Grimaldo, Pizzi e Jonas não viajaram com a equipa para defrontar o Galatasaray (17.55 horas) "por opção". "A época é longa, estes jogadores fizeram muitos jogos. E o plantel está a trabalhar de forma empenhada e dá-nos garantias para dar continuidade ao que nós estamos a fazer", garantiu.

O técnico foi mesmo mais longe nas explicações que deu. "As decisões são sempre em função de vários pontos. Nós temos tido meses muito carregados, jogando de três em três dias muitas vezes. Para dar um exemplo, no jogo com o Sporting [para a Taça de Portugal] gerimos o esforço do Rafa e do nosso capitão [Jardel]. Neste caso, arriscámos com a certeza de que ao mínimo sinal ele dava indicação e tirávamo-lo", adiantou, revelando depois os vários vetores em que assentam as suas decisões: "Fazemos a gestão tendo em conta a viagem, a idade dos atletas e o tempo de recuperação. Fazemos essa gestão dia a dia. Esses três jogadores ficaram em casa, mas temos um plantel que oferece muitas soluções e confiamos muito naqueles que ainda não tiveram oportunidade de jogar."

Apesar de admitir que o tempo para treinar não ser muito, Bruno Lage deixou claro que para este jogo da Liga Europa "o mais importante foi feito". "Temos vindo a analisar bem o adversário e entre hoje e amanhã vamos passar tudo aos jogadores. Vamos preparar bem a nossa estratégia e queremos jogar com a mesma qualidade aqui como temos feito em Portugal", frisou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Questionado sobre uma eventual euforia que pode ter-se apoderado da equipa depois da goleada de 10-0 ao Nacional, o técnico dos encarnados garantiu que isso "não" acontece. "Só porque vencemos o último jogo? Antes já tínhamos vencido duas vezes o Sporting e o V. Guimarães, e o Boavista. O que temos visto é um equilíbrio muito grande e o importante é olhar para o nosso trabalho e para a nossa evolução. A pressão que temos é sobre o nosso jogo, a nossa organização e a estratégia para cada um dos jogos. E queremos entrar em campo concentrados", sublinhou.

Bruno Lage admitiu que este jogo com o Galatasaray será "um marco importante" na sua carreira por se tratar da estreia nas provas da UEFA, mas garante que gere as suas emoções "com equilíbrio". "Só podemos controlar o nosso trabalho, vivemos isto com determinação e orgulho. Estamos focados no nosso treino com qualidade para apresentar resultados", adiantou.

Sobre o ambiente que os adeptos do Galarasaray costumam criar no seu estádio, Bruno Lage garantiu que os seus jogadores estão "preparados". "Será semelhante ao que foi o ambiente na Luz no último jogo. Temos uma equipa com jogadores com muitos jogos internacionais. Já assisti a jogos aqui, sei o que nos espera no apoio à equipa da casa, mas os grandes jogadores gostam de jogar nestes ambientes. E o desafio é esse, defrontar uma grande equipa, com um enorme treinador e num estádio fantástico."

Questionado sobre os quatro jogos de interdição do Estádio da Luz aplicados pelo Conselho de Disciplina, o treinador do Benfica admitiu que a equipa quer "muito" jogar na Luz, mas deixou uma certeza: "Se não houver Luz, jogamos em qualquer lado porque os nossos adeptos vão apoiar-nos seja onde for e esta equipa merece esse apoio."