Bruno Lage: "Campeonato não nos inibe de apresentar a melhor equipa"

Questionado em conferência de imprensa sobre se voltará a apostar na juventude num jogo europeu, Bruno Lage garantiu que vai apresentar "o melhor onze, atendendo ao adversário e à estratégia definida". "A competição mais importante é o campeonato, mas isso não nos inibe de apresentar a melhor equipa a cada momento", afirmou na antevisão da receção ao Eintracht Frankfurt, da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

Para o técnico setubalense, o objetivo para o encontro de quinta-feira é "jogar bem e vencer o jogo", ainda que aludindo ao "jogo muito importante no domingo", frente ao Vitória de Setúbal, para o campeonato.

Feliz por ter Salvio de volta, Bruno Lage diz que o que o preocupa não são os 15 jogos consecutivos do Eintracht Frankfurt sem perder mas sim a forma como a formação alemã joga. "Independentemente da sequência de resultados, o mais importante é entender a forma de jogar da equipa adversária. É uma equipa fortíssima, que domina o 3x4x3 e que é muito boa na transição ofensiva, o que é típico do futebol alemão. Estamos convictos de que vamos apresentar a melhor estratégia", frisou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O treinador encarnado assumiu a ambição de "chegar à final de qualquer competição europeia", até porque tem um palmarés ainda escasso. "Tinha o sonho de levar o Benfica ao Jamor e à conquista do campeonato. Tenho só dois ou três títulos na formação. Ainda não ganhei nada", salientou, garantindo que a sua vida não mudou muito por ter assumido o comando técnico das águias: "A única coisa que mudou foi ter deixado de fazer conferências de imprensa para duas ou três pessoas para fazer para uma sala cheia. Foi um grande passo subir à equipa A e fazer este percurso. Se há 20 anos me perguntassem se isto seria possível, diria que não. Sou o mesmo. Depois de trabalhar vou para casa ter com a minha família e ver o canal Panda"

Lista de convocados

Guarda-redes: Mile Svilar e Odysseas;

Defesas: Jardel, Yuri Ribeiro, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo e Corchia;

Médios: Zivkovic, Fejsa, Samaris, Florentino, Pizzi, Gedson Fernandes, Rafa e Cervi;

Avançados: Seferovic, João Félix e Jota.