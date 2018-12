Bruno Fernandes: "Peseiro fez de treinador, diretor, delegado e tudo mais"

Bruno Fernandes confessou em entrevista ao jornal A Bola que voltou atrás com a decisão de rescindir contrato no verão deste ano, na sequência do ataque à Academia do Sporting, muito por culpa do sentimento de dívida que tinha para com os leões, que pagaram 8,5 milhões de euros pelo seu passe um ano antes.

"O Sporting apostou em mim, pagou €8,5 milhões por mim, para um clube português é muito dinheiro, e eu sentia-me, e sinto-me, também um bocadinho em dívida", admitiu o médio de 24 anos, que voltou a frisar que tinha "propostas muito, mas muito vantajosas a nível financeiro". "Disse no passado que gostaria de sair do Sporting um dia, mas que as pessoas ficassem com uma imagem, não só de um grande jogador, mas também de um grande homem", acrescentou, revelando que para si o que se passou no final da época passada "são assuntos muito delicados".

O subcapitão dos verde e brancos, apenas atrás de Nani na hierarquia de líderes do balneário, admitiu que a meta para esta temporada "é ultrapassar os 16 golos" de 2017/18, numa fase em que já soma 13 remates certeiros.

Bruno Fernandes falou sobre o início de época menos exuberante a nível exibicional, recordando que tal como os outros mundialistas teve "menos férias que os outros companheiros" e que a partir da terceira semana de trabalho o corpo começou a ressentir-se da falta de descanso.

O internacional português considera que o Sporting "podia estar muito melhor" no campeonato e que o atual 3.º lugar não é um "objetivo" e deixou elogios a José Peseiro e a Marcel Keizer. "Muita gente criticou o mister José Peseiro, a equipa podia não estar a jogar bem, as ideias podiam não ser as melhores, os resultados também, mas o mister José Peseiro fez de treinador, diretor, delegado e tudo mais. Não havia meio de comunicação entre presidente Cintra e Peseiro", afirmou acerca do técnico que iniciou a época. "Keizer é um treinador que não esconde o que tem a dizer e tenho muito a aprender com ele", salientou sobre o holandês, destacando-lhe as ideias ofensivas e a preocupação em recuperar rapidamente a bola.

Sobre o goleador Bas Dost, Bruno Fernandes assume: "Vivemos muito do Bas Dost e dos seus golos. É um autêntico personagem de banda desenhada. Podemos estar a ganhar por 5-0, mas se aparecer o 6-0, ele vai festejar como se fosse a final da Champions."