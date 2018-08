Bruno de Carvalho enviou mensagem de melhoras a Vieira

Bruno de Carvalho desejou as melhoras a Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica que se encontra hospitalizado. A revelação foi feita, através do facebook, pelo ex-presidente do Sporting que diz que ainda tem "muitos jogos para fazer" com o líder do clube da Luz.



Leia a mensagem na íntegra:



No futebol queremos ganhar sempre, com um sabor especial aos nossos rivais mais diretos.



Mas o jogo da vida é muito mais importante que um jogo de futebol.



Por isso, enviei uma mensagem ao Presidente do SL Benfica, Luís Filipe Vieira, que se encontra hospitalizado, dizendo que apesar de todas as nossas diferenças e da minha luta intransigente pela verdade desportiva, desejava-lhe uma recuperação rápida e plena.



Porque ainda temos muitos jogos para fazer.



E eu cá estarei, como sempre, defendendo as cores do Sporting Clube de Portugal!