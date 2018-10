Bruno de Carvalho confirma mensagem para Geraldes: "Até foi muito calminha"

Bruno de Carvalho confirmou esta quinta-feira à noite, no programa da RTP 5 para a meia noite, que enviou uma mensagem para o então team manager André Geraldes a criticar o plantel do Sporting após a derrota dos leões o terreno do Marítimo (1-2), na última jornada do campeonato da época passada, que custou o apuramento para a Liga dos Campeões.

A propósito dessa polémica mensagem, com excertos como "a p... que vos pariu a todos", "vão-se f...", "esse Rui [Patrício] é o rei!" e "metam a taça no cu!", o ex-presidente leonino disse que "até foi muito calminha". "Mandei sim. Vou explicar algo que é humano. Estávamos a fazer um jogo que era importantíssimo para os sportinguistas e para o equilíbrio financeiro do clube. Perdemos 20 a 30 milhões de euros e demos esse valor a um rival direto. Acho que a minha mensagem até foi muita calminha. Se ouvissem o que disse ao intervalo do Sporting-V.Setúbal da final da Taça da Liga, fugiam todos daqui", contou.

No mesmo programa, Bruno de Carvalho reiterou que não esteve envolvido no planeamento do ataque de 15 de maio à Academia do clube, em Alcochete. "Jamais em tempo algum, pela minha personalidade, nem de forma direta ou indireta, criaria qualquer problema a um jogador. As pessoas conhecem-me um pouco mal. Se quiser confrontar uma equipa não preciso de 50 marrecos com capuz, basto eu e o balneário vai todo ao ar."

"As pessoas esquecem-se que estão a falar de um ser humano. As pessoas acham que os presidentes são coisas estéreis, mas as pessoas têm de ter algum cuidado. Dizem-me coisas desagradáveis quando estou com a minha família. Compreendia se estivesse sozinho. Mas com a família, começarem com uma violência verbal... sou amante do 25 de abril mas o 26 foi um horror. Transformou-nos num país estranho e o Sporting é o paralelismo do país", acrescentou.

Bruno de Carvalho revelou ainda que está a aproveitar o tempo disponível para se dedicar à música, estar com a família "e descansar a cabeça". "Tenho mais de quatro mil filmes em casa, gosto muito. Gosto de tantos, podia dizer o Leão da Estrela como resposta da praxe. Gosto de The Walking Dead porque é parecido com o futebol, a morder-nos uns aos outros e a fugir dos outros", brincou, bem-disposto, desejando "boa sorte para quem está a gerir o Sporting e para os sportinguistas".