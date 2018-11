Brexit deixa Premier League com futuro incerto

A indecisão em torno do Brexit chegou também ao futebol britânico e à Premier League, com a FA (Football Associaton, a federação de futebol britânica) a sugerir este mês que uma futura saída do Reino Unido da União Europeia tivesse um impacto direto no futebol. Assim, a ideia, rejeitada pelos clubes da Premier League, passava por reduzir o número de estrangeiros nos plantéis.

Atualmente, dos 25 jogadores inscritos com mais de 21 anos, oito têm de ser ​​​​​​​homegrown. Ou seja, considera-se que um jogador "cresceu" num determinado clube se lá estiver pelo menos três anos antes de completar 21 anos. A FA queria aumentar esse número para 12 depois do Brexit, diminuindo assim o número de estrangeiros inscritos pelas equipas.

Em troca, os clubes contratariam mais facilmente jogadores estrangeiros, visto que atualmente apenas jogadores comunitários (com nacionalidade de países da UE) recebem automaticamente vistos de trabalho. Os demais têm de cumprir uma série de requisitos relativos a jogos na respetiva seleção nacional. A confirmar-se o Brexit, os cidadãos da UE são "estrangeiros" e ficam à mercê dos mesmos critérios que os não comunitários. Caso fosse já este o contexto, apenas 65% dos estrangeiros comunitários da Premier League cumpririam os requisitos pedidos pela FA, refere o Guardian.

Do ponto de vista da FA, refere o mesmo jornal, o número de jogadores estrangeiros não seria afetado, porque existem cerca de 260 estrangeiros na Premier League, uma média de 13 por clube - o novo número proposto por quem regula o futebol britânico.

Como explica o El Mundo, o número de homegrowns nem sempre corresponde a um maior número de jogadores britânicos nas equipas. Por exemplo, Fábregas, Lukaku e Pogba contam para essa contagem. Por outro lado, o internacional inglês Eric Dier, formado no Sporting, não.

Quando a Premier League disse não à proposta da FA, através de um comunicado, referiu que "não existem provas" de que a imposição de novas regras tivessem um "impacto positivo nas seleções nacionais", o que era também um argumento da FA. Para contra-argumentar, entre outras justificações, a Premier League fez-se valer dos números: a competição é vista em 189 países, 700 mil turistas vão a jogos em solo britânico por ano, no total os clubes empregam 12 mil pessoas e só a Premier League gera cerca de 3,7 mil milhões de euros em impostos.

"Brexit pode tornar a Premier League mais forte"

Num recente artigo de opinião no The Times , Steve Parish, presidente do Crystal Palace, clube da Premier League, defende que o Brexit pode ser bastante positivo para as seleções britânicas e para a Premier League. Mas mostra também oposição à proposta da FA de criar novas quotas, porque não vê "necessidade". Na sua opinião "o Brexit pode tornar Inglaterra e a Premier League mais fortes".

Refere que, com as regras atuais, jogadores de países de fora da UE precisam de licenças de trabalho baseadas num "sistema de pontos" que faz com que "apenas internacionais de topo sejam admitidos, inevitavelmente a grande custo". Assim, defende que será positivo, após o Brexit, que um jogador "de qualquer lugar do mundo possa ir [para a Premier League] desde que tenha um contrato". "Isto daria à liga um maior apelo global e reduziria drasticamente o custo do talento estrangeiro", acrescenta.

Dando o exemplo dos norte e sul-americanos que jogam na Alemanha ou os brasileiros em Portugal, Steve Parish acredita que uma maior flexibilidade seria benéfica: "Imaginem quantos futebolistas de fora da UE são bons o suficiente para a Premier League. Neste momento, só podemos contratar os que estão muito expostos internacionalmente, e que por isso são muito caros".

Acrescenta que o Brexit traria menos jovens estrangeiros nas academias dos clubes britânicos, porque o Reino Unido teria de seguir o regulamento de transferências da FIFA, "que apenas deixa contratar jogadores de 18 ou mais anos". Defende que nesta conjetura os oito jogadores homegrown são suficientes porque seriam "quase exclusivamente britânicos, o que teria grandes implicações para Gareth Southgate, o selecionador nacional".

Apesar da nega da Premier League à FA, o presidente do Crystal Palace refere que ainda existe muita coisa, incluindo números, a ser negociada.