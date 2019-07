Brasileiros destacam "postura muito ativa" de Jesus junto ao banco

Após se ter estreado oficialmente pelo Flamengo com um empate a um golo na Arena da Baixada frente ao Athletico Paranaense, em jogo a contar para a primeira mão dos quartos-de-final da Copa do Brasil, o portal brasileiro Globoesporte destacou a "postura muito ativa à beira do campo" revelada pelo treinador português.

Em relação à forma de jogar do mengão às ordens do amadorense, o comentador da SporTV brasileira, Carlos Eduardo Lino, diz que ainda não deu para fazer uma primeira avaliação do trabalho do antigo treinador de Benfica e Sporting. "Por mais que a gente esteja vendo a continuação de um campeonato, para o Flamengo é a estruturação de um trabalho absolutamente novo. Não dá para imaginar que você vá encontrar nessa primeira partida todas as ideias do Jesus", considerou, ainda que realçando o adiantamento da defesa da equipa carioca.

Outro portal desportivo brasileiro, o Lance! , salienta as estatísticas do jogo, em que o Flamengo teve menos posse de bola (42% contra 58%) e remates (10 contra 14) do que Athletico Paranaense, e faz um raio-X ao desempenho global do mengão, uma linha defensiva "alta" mas "com dificuldades", a "função defensiva exigida pelo treinador aos pontas [extremos]" e a a forma como o emblema rubro-negro " terminou o jogo em busca da vitória, tendo a postura tão cobrada pelos adeptos nos últimos anos".

O Lance! destaca ainda a repercussão que a estreia de Jesus teve em Portugal, onde o Flamengo esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter, com mais de 270 mil menções. "A repercussão impressiona ainda mais por conta do fuso horário. Em Portugal, a bola rolou para Flamengo e Athletico, em Curitiba, às 01.30 de quinta-feira", pode ler-se.

A "senhora bronca" a Vitinho

Já o UOL Esportes diz que "Jorge Jesus enganou todo o mundo na sua estreia", pois esperava-se que Diego e Rafinha jogassem em vez de Willian Arão e Rodinei, e também falou da postura do treinador no banco: "Mostrou que é daqueles que não param um segundo sequer. O português andava de um lado para o outro e mostrava muita irritação com determinados fatos. Após um erro de posicionamento de Vitinho num dos golos anulados ao Athletico-PR, deu uma senhora bronca no atacante, que chegou a reagir - foi contido por companheiros."

O ESPN Brasil também deu conta que "Jorge Jesus participava bastante" junto ao banco, num encontro em que foram anulados três golos ao Athletico Paranaense por fora de jogo.