Brasil volta a chamar Éder Militão, Felipe de fora

Éder Militão junta-se Felipe nos convocados do Brasil

Portistas Éder Militão e Felipe estreiam-se pelo Brasil com goleada

Ao contrário de Felipe, seu colega no FC Porto, Éder Militão foi novamente convocado pelo selecionador do Brasil, Tite, tendo em vista os jogos com a Arábia Saudita e a Argentina, que se realizam, respetivamente, a 12 e 16 de outubro.

O jovem defesa de 20 anos soma uma internacionalização, obtida no passado 12 de setembro diante de El Salvador.

Felipe, por seu turno, terá de esperar por nova oportunidade.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Alisson, Ederson e Phelipe

Defesas: Marcelo, Alex Sandro, Danilo, Fabinho, Pablo, Eder Militão, Miranda e Marquinhos

Médios: Casemiro, Walace, Arthur, Fred, Philipe Coutinho e Renato Augusto

Extremos e avançados: Éverton, Firmino, Gabriel Jesus, Malcom, Neymar e Richarlison