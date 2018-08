Brahimi sem castigo. Queixa do Benfica arquivada

A queixa do Benfica sobre Brahimi, por causa de um lance em que o jogador argelino do FC Porto levou a mão ao pescoço de um jogador do Desportivo de Chaves, perto do final do encontro entre ambas as equipas na primeira jornada da I Liga, foi arquivada pela Comissão de Instrutores da Liga.

O Benfica pedia um processo sumaríssimo, mas os instrutores da Liga não viram matéria de facto para um auto de flagrante delito, segundo avançou o site Maisfutebol.

Brahimi poderá assim defrontar o Belenenses, domingo, no Estádio do Jamor, na segunda jornada da I Liga.