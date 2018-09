Borussia Dortmund aplica chapa sete e aproxima-se do líder

O Borussia Dortmund aplicou esta quinta-feira uma goleada das antigas, ao receber e bater o Nuremberga por 7-0, em jogo da 5.ª jornada da Bundesliga. Um triunfo que permite à equipa orientada por Lucien Favre aproximar-se do líder Bayern Munique que na véspera empatou em casa com o Ausburgo.

Marco Reus bisou, tendo os outros golos sido distribuídos por Brunn Larsen, Achraf Hakimi, Akanji, Sancho e Weigl. O Dortmund, que continua sem contar com o lesionado Raphaël Guerreiro, subiu ao segundo lugar, em igualdade pontual com o Werder Bremen, ficando a dois pontos do Bayern.

Por sua vez, o RB Leipzig, que desta vez não contou com Bruma, que não saiu do banco de suplentes, recebeu e venceu o Estugarda por 2-0, com golos de Orban e Augustin.

Jogos da 5.ª jornada da Bundesliga:

Werder Bremen-Hertha Berlim, 3-1

Bayern Munique-Augsburg, 1-1

Hannover 96-Hoffenheim, 1-3

Friburgo-Schalke, 1-0

Fortuna Düsseldorf-Bayer Leverkusen, 1-2

Mainz-Wolfsburgo, 0-0

Borussia Dortmund-Nuremberga, 7-0

B. Mönchengladbach-Eintracht Frankfurt, 3-1

RB Leipzig-Estugarda, 2-0

