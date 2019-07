Boca Juniors oficializa contratação de Daniele De Rossi

Presidente do Boca Juniors oficializa Salvio

Salvio confirmado no Boca Juniors. "Chorei como um bebé ao saber que tinha que me despedir do Benfica"

A formação em que alinha o ex-benfiquista Salvio anunciou nas redes sociais a chegada do jogador de 36 anos, proveniente da AS Roma e que se sagrou campeão mundial em 2006.

Daniele de Rossi, que alinhava na formação da capital transalpina desde 2001, já fez os exames médicos numa clínica de Buenos Aires e visitou o mítico La Bombonera.

O ex-jogador da AS Roma, que em 2006 foi um dos jogadores que concretizou penáltis no desempate com a França, na final disputada em Berlim, vai ser apresentado oficialmente na segunda-feira.

Com 616 jogos e 63 golos pelo clube, De Rossi é apenas superado por Totti na hierarquia dos encontros pela Roma (786 jogos e 307 golos). Conquistou duas Taças de Itália, em 2007 e 2008, uma Supertaça italiana, em 2007, na qual marcou o golo do triunfo sobre o Inter Milão.

"Durante 18 anos, o Daniele foi o coração da Roma. Sempre representou os adeptos romanistas no campo com orgulho, afirmando-se como um dos melhores médios da Europa", afirmou o presidente da Roma, James Pallotta, aquando da despedida do médio, em maio.