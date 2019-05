Boavista garante manutenção em jogo marcado por confusão

O Boavista venceu esta segunda-feira o V. Setúbal, por 3-0, no Bonfim, e assegurou já matematicamente a manutenção na I Liga. Já os sadinos, que acabaram o jogo com três jogadores expulsos (Semedo, Zequinha e Cádiz), situação que motivou uma invasão de campo e a interrupção do jogo por alguns minutos, têm duas jornadas para lutar pela permanência no escalão maior do futebol português.

O jogo desta segunda-feira no Bonfim valia a permanência a uma das equipas. O V. Setúbal salvava-se em caso de triunfo, enquanto o Boavista só precisava de um empate para se manter na I Liga. Nas duas jornadas que faltam, a equipa de Sandro tem uma deslocação a Chaves (também aflito) e termina com uma receção ao Rio Ave, dois jogos decisivos para a equipa se manter na I Liga.

O primeiro golo da partida aconteceu aos 70 minutos, por intermédio de Yusupha Njie, numa altura em que o V. Setúbal já jogava com menos um jogador após a expulsão de Semedo, que teve uma entrada muito dura sobre Sauer. Após o golo, Zequinha também teve ordem de expulsão, dificultando ainda mais a missão da sua equipa. Para piorar o cenário, o V. Setúbal viu ainda um terceiro jogador ser expulso (Cádiz), aos 74'.

A partir daqui gerou-se a confusão no Bonfim, com adeptos a invadirem o campo e o jogo a ser interrompido durante cerca de 15 minutos, obrigando mesmo à intervenção da polícia. Os adeptos do Vitória começaram depois a atirar objetos para o relvado e a equipa de arbitragem manteve o jogo interrompido. Os ânimo só acalmaram depois de os jogadores da casa pedirem aos adeptos para pararem com os desacatos. E antes do final do jogo, em vantagem numérica, o Boavista aumentou para 3-0 por intermédio de Perdigão e Sauer.

O final da partida ficou ainda marcado por tentativas de agressão e ofensas a jornalistas presentes no Estádio do Bonfim, sobretudo junto ao camarote onde estavam os repórteres da SportTV, televisão que transmitiu o jogo em direto. E quando o árbitro apitou para o final, alguns jogadores do V. Setúbal mostraram-se muito exaltados.

Neste momento só há uma equipa já condenada à descida de divisão, o Feirense, estando ainda dois lugares por preencher, pois esta época descem três emblemas. Numa altura em que ainda estão em jogo seis pontos nas duas jornadas que faltam, existem quatro clubes matematicamente em risco, embora uns em mais dificuldades do que outros: Nacional (28 pts), Tondela (31), Desp. Chaves (32) e V. Setúbal (33).