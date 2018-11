Boavista e Vitória de Guimarães empatam sem golos no Bessa

O Boavista e o Vitória de Guimarães empataram este sábado sem golos, em encontro da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio do Bessa, no Porto. Com este resultado, o conjunto vimaranense isolou-se, provisoriamente, no oitavo lugar, com 12 pontos, mais quatro do que os axadrezados, que seguem no 14.º posto.

Já a formação portuense somou o primeiro empate caseiro, depois de um triunfo e dois desaires, e os minhotos estrearam-se também a empatar fora, após duas vitórias e duas derrotas.