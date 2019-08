Boavista e Paços de Ferreira empatam no Bessa. Com vídeo

O jogador do Boavista Cassiano (dta) disputa a bola com o jogador do Paços de Ferreira Mohamed Diaby (esq)

O Boavista e o Paços de Ferreira empataram hoje 1-1, em jogo da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Porto, onde os pacenses somaram o primeiro ponto no campeonato.

No Estádio do Bessa, o Boavista marcou primeiro, por Heriberto, aos 12 minutos, e Marco Baixinho empatou, aos 17, de grande penalidade, fixando o resultado que deixa os 'axadrezados' provisoriamente no quarto lugar.

O Boavista soma cinco pontos, menos um do que ​​​​​​​FC Porto, Benfica e Famalicão, que visita o Vitória de Guimarães no domingo e pode isolar-se na liderança, enquanto o recém-promovido Paços de Ferreira continua sem ganhar e permanece em último, com o ponto conquistado hoje.