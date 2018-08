Boavista vence em Portimão (2-0) antes de receber o Benfica

Mesmo quem chegasse à TV Bandeirantes (Band) três prudentes horas antes do debate, sentia que tinha perdido alguma coisa: no pátio, já havia microfones, gravadores, luzes, câmaras, ação em torno de um protagonista. Quem? Jair Bolsonaro, o mais mediático dos candidatos? Será que Lula afinal veio? Não: era Ricardo Boechat, o moderador do debate.