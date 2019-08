Bis de Ricardo Horta coloca Sp. Braga na fase de grupos

O Sp. Braga está na Liga Europa, graças aos golos de Ricardo Horta. O jogador que deu o triunfo na primeira mão em Braga frente ao Spartak Moscovo (1-0) e ajudou a equipa a viajar à Rússia em vantagem, voltou a ser decisivo na segunda mão. Esta quinta-feira o camisola 21 dos minhotos marcou por duas vezes e voltou a dar a vitória ao Sp. Braga (2-1), que assim segue para a fase de grupos.

O jogo não começou bem para a equipa de Sá Pinto, obrigado a duas substituições por lesão antes da meia hora, mas o golo de Ricardo Horta (um golaço) aos 42 deu a tranquilidade que a equipa precisava para se soltar no jogo. Por isso foi sem surpresa que três minutos depois o avançado português fez o segundo - a bola ainda desviou num adversário - e levou a equipa descansada para o intervalo.

No segundo tempo o Sp. Braga desfilou o seu futebol no relvado do Spartak e podia ter ampliado a vantagem, mas foram os russos a chegar ao golo aos 89 minutos, por Zelimkhan Bakayev.

Na sexta-feira a equipa minhota conhece os adversários para mais uma fase de grupos da Liga Europa.