Bétis de William Carvalho vence em Milão e Bruma marca na vitória do Leipzig

Nos jogos da Liga Europa disputados na tarde desta quinta-feira, destaque para a vitória do Bétis de Sevilha em San Siro diante do AC Milan, por 2-1. Com o internacional português William Carvalho a titular (foi substituído aos 90'), a equipa espanhola chegou a ter uma vantagem de dois golos (Sanabria aos 30' e Lo Celso aos 54'). Mas o máximo que a equipa de Gattuso conseguiu foi reduzir por Cutrone, aos 83'

Este resultado permitiu ao Bétis isolar-se na liderança do Grupo F, com sete pontos, mais um do que os italianos. No outro jogo deste grupo, o Olympiacos do treinador português Pedro Martins venceu o Dudelange, no Luxemburgo, por 2-0, com golos de Torosidis e Konstantinos Fortounis.

Em termos de surpresas, destaque para a derrota do Bayer Leverkusen no campo do Zurique, por 3-2, em jogo do Grupo A.

No Grupo B, as duas equipas propriedade da Red Bull venceram os respetivos compromissos. O internacional português Bruma marcou o segundo golo da vitória do Leipzig diante do Celtic, e o RB Salzburgo recebeu e bateu por 3-0 o Rosenborg.

Eis os resultados dos jogos já disputados:

Grupo A:

AEK LarnacaLudogorets, 1-1

Zurique-Bayer Leverkusen, 3-2

Grupo B:

Leipzig-Celtic, 2-0

Salzburgo-Rosenborg, 3-0

Grupo C:

Copenhaga-Slavia Praga, 0-1

Zenit-Bordéus, 2-1

Grupo D:

Anderlecht-Fenerbahçe, 2-2

Spartak Trnava-Dinamo Zagreb, 1-2

Grupo E:

Sporting-Arsenal, 0-1

Qarabag-Vorskla Poltava, 0-1

Grupo F:

Dudelange-Olympiacos, 0-2

AC Milan-Bétis, 1-2