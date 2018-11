Bétis de William apurado complica contas de Pedro Martins

Num duelo de portugueses o Bétis venceu esta quinta-feira o Olympiacos, orientado por Pedro Martins e com José Sá e Podence no onze inicial, por 1-0. Na equipa de Sevillha, que garantiu o apuramento no grupo F, William jogou todo o encontro. Para os gregos, as decisões estão guardadas para a última jornada, onde precisam de uma vitória frente ao AC Milan (venceu por 5-2 o Dudelange). As duas equipas estão na luta pela segunda vaga de apuramento do grupo.

Já o Sevilha de André Silva (saiu do banco) e Carriço (titular) perdeu no terreno do Standard Liege (Orlando Sá jogou), por 1-0, e está ainda na luta pelo apuramento no Grupo J, onde todos podem, ou não, ser apurados. No outro jogo do grupo, o Krasnodar venceu por 2-1 os turcos do Akhisar, que alinhou com Miguel Lopes. A última jornada vai definir tudo para as quatro equipas.

Existem ainda mais dois grupos onde todas as equipas têm hipóteses de seguir em frente à entrada para a última jornada. O Grupo G, composto por Villarreal, Rapid Viena, Rangers e Spartk Moscovo, e ainda o Grupo I, onde estão Genk, Besiktas, Malmo e Sarpsborg.

Além da goleada imposta pelo Sporting ao Qarabag, por 6-1, destaque para a derrota por 4-0 do Marselha no terreno do Frankfurt, os mesmos números que o Chelsea aplicou na receção ao PAOK.

Equipas já apuradas para os 16 avos da Liga Europa

Bayer Leverkusen, Zurique, Salzburgo, Zenit, Dínamo Zagreb, Fenerbahce, Arsenal, Sporting, Bétis, Frankfurt, Lazio, Dínamo Kiev e Chelsea.

Resultados desta quinta-feira

Grupo A:

Bayer Leverkusen, Ale - Ludogorets, Bul, 1-1

Zurique, Sui - AEK Larnaca, Chp, 1-2

Grupo B:

Rosenborg, Nor - Celtic, Esc, 0-1

Salzburgo, Aut - Leipzig, Ale, 1-0

Grupo C:

Bordéus, Fra - Slavia Praga, Che, 2-0

Zenit São Petersburgo, Rus - Copenhaga, Din, 1-0

Grupo D:

Fenerbahçe, Tur - Dinamo Zagreb, Cro, 0-0

Anderlecht, Bel - Spartak Trnava, Svq, 0-0

Grupo E:

Vorskla Poltava, Ucr - Arsenal, Ing, 0-3

Qarabag, Aze - Sporting, Por, 1-6

Grupo F:

Betis, Esp - Olympiacos, Gre, 1-0

AC Milan, Ita - Dudelange, Lux, 5-2

Grupo G:

Spartak Moscovo, Rus - Rapid Viena, Aut, 1-2

Grupo J:

Krasnodar, Rus - Akhisar Belediyespor, Tur, 2-1

Grupo K:

Astana, Caz - Dinamo Kiev, Ucr, 0-1

Grupo L:

BATE Borisov, Bie - Vidi, Hun, 2-0

Grupo G:

Rangers, Esc - Villarreal, Esp, 0-0

Grupo H:

Apollon, Chp - Lazio, Ita, 2-0

Eintracht Frankfurt, Ale - Marselha, Esp, 4-0

Grupo I:

Malmö, Sue - Genk, Bel, 2-2

Sarpsborg, Nor - Besiktas, Tur, 2-3

Grupo J:

Standard Liège, Bel - Sevilha, Esp, 0-1

Grupo K:

Jablonec, Che - Rennes, Fra, 0-1

Grupo L:

Chelsea, Ing - PAOK, Gre, 4-0