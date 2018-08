O Besiktas venceu, este domingo, o Erzurum, por 3-1, fora de casa, com Ricardo Quaresma em grande plano. O português marcou e ainda ofereceu dois golos aos colegas, acabando por ser a grande figura do jogo.

As águias negras de Istambul começaram o jogo a perder, com um golo de Suk aos 16 minutos, mas depois o génio de Quaresma entrou em ação e o Besiktas, contou ainda com Pepe no onze inicial, deu a volta ao resultado.

O camisola 7 fez as assistências para os golos de Gonul, aos 54 minutos, e de Negredo, aos 76', tendo ainda contribuído com um golo de grande penalidade aos 86 minutos.