Besiktas tenta empréstimo de Ferreyra em janeiro

Facundo Ferreyra é o jogador desejado pelo Besiktas para reforçar o ataque, tendo inclusive já o parecer positivo do treinador Senol Günes.

De acordo com a imprensa turca, os dirigentes do clube de Istambul, onde jogam Pepe e Ricardo Quaresma, pretende iniciar as negociações com o Benfica ainda durante este mês de dezembro.

Ferreyra, de 27 anos, chegou ao Benfica no início da temporada, após ter terminado contrato com o Shakhtar Donetsk de Paulo Fonseca, e era o reforço mais sonante dos encarnados, mas as exibições do argentino acabaram por não corresponder às expectativas razão pela qual fez apenas sete jogos oficiais, tendo marcado um golo, no Bessa frente ao Boavista.

O ponta-de-lança não tem sido opção para o treinador Rui Vitória, que desde o final de agosto só o utilizou em 45 minutos do jogo com o Sertanense para a Taça de Portugal em Coimbra. Neste sentido, Ferreyra, que tem um dos salários mais altos do plantel, está na calha para deixar a Luz, com os encarnados a encararem com bons olhos um empréstimo.