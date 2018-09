Bernardo Silva diz que Ronaldo "faz sempre falta" à seleção

A seleção nacional concentrou-se na tarde desta segunda-feira para preparar o jogo particular de quinta-feira diante da Croácia e a partida referente à Liga das Nações, frente à Itália, a disputar na segunda-feira. Do lote de convocados, apenas 13 jogadores participaram no treino realizado na Cidade do Futebol em Oeiras.

Bernardo Silva, jogador que está em alta no Manchester City, falou aos jornalistas antes da sessão de treino e recusou a ideia de que sem Cristiano Ronaldo esta seleção seja Bernardo e mais dez. "Não. Estão 24 jogadores convocados e todos vão trabalhar para jogar e dar o seu melhor. Eu sou mais um. O Cristiano Ronaldo quando não está faz sempre falta. Sendo ele o capitão e tendo a importância que tem, se não estiver sentimos sempre a falta dele. Todos os que cá estão têm muita qualidade e vão dar o melhor para ganhar os jogos", referiu.

Esta é uma convocatória marcada por várias estreias e Bernardo Silva garante que todos são bem-vindos: "Esta é uma grande oportunidade para muitos jogadores mostrarem o valor que têm exibido nos clubes onde jogam. Todos os que cá estão têm feito um ótimo trabalho e vamos dar o nosso melhor para começar esta competição [Liga das Nações] da melhor maneira."

Do lote dos 24 convocados, apenas Rui Patrício, Cláudio Ramos, Beto, João Cancelo, Cédric Soares, Pedro Mendes, Raphael Guerreiro, Rúben Neves, Bruno Fernandes, Renato Sanches, Bruma, Gelson Martins e Bernardo Silva trabalharam esta segunda-feira no relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras. Os defesas Luís Neto, Mário Rui, Pepe, Rúben Dias, os médios Gedson Fernandes, Pizzi, Sérgio Oliveira, William Carvalho e os avançados André Silva, Gonçalo Guedes e Rony Lopes realizaram trabalho de recuperação.

A seleção portuguesa defronta a Croácia, vice-campeã mundial, a 6 de setembro, às 19:45, no Estádio do Algarve, num jogo particular, o primeiro desde o Mundial2018, competição na qual Portugal somou uma vitória, uma derrota e dois empates. Quatro dias depois, na segunda-feira, a equipa das quinas defronta, no Estádio da Luz, em Lisboa, também às 19:45, a Itália, em jogo da primeira jornada do Grupo 3 da Liga das Nações.