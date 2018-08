Benfica viaja para a Grécia com Salvio, mas sem Jonas e Castillo

Treinador do PAOK renova antes de receber o Benfica

O Benfica parte para a Grécia, onde esta quarta-feira irá tentar qualificar-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões, com Salvio, aparentemente já recuperado de um problema físico que o impediu de estar no dérbi com o Sporting, mas sem os avançados Jonas e Nicolás Castillo.

Os jogadores viajam esta segunda-feira para Salonica, onde irá lutar com o PAOK pela entrada na fase de grupos da Champions, sendo que para isso terá de vencer o jogou ou empatar a dois ou mais golos, para anular o 1-1 de há uma semana no Estádio da Luz.

Em Salonica, a equipa de Rui Vitória terá ainda de lidar com o ambiente hostil que será provocado pelos adeptos que vão encher o Estádio Toumba. Se conseguir o apuramento, o Benfica encaixa ainda 43 milhões de euros, uma verba importantíssima para as finanças da SAD.

Além de Jonas e Castillo, vão também falhar o encontro com o PAOK os lesionados Corchia, Ebuehi e Krovinovic.

Eis os convocados:

Guarda-redes: Svilar, Vlachodimos;

Defesas: Germán Conti, Grimaldo, Rúben Dias, Yuri Ribeiro, Jardel. André Almeida;

Médios: Fejsa, Franco Cervi, Salvio, Alfa Semedo, Zivkovic, Pizzi, Samaris, Rafa Silva, João Félix, Gedson Fernandes;

Avançados: Seferovic, Ferreyra.

Na comitiva segue também o guarda-redes russo Ivan Zlobin, habitual titular da equipa B, o que poderá querer dizer que Bruno Varela estará à beira de deixar a Luz.