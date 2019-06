Benfica vence Oliveirense e empata final da Liga de basquetebol

O Benfica venceu esta segunda-feira a Oliveirense, em Oliveira de Azeméis, por 81-74, no segundo jogo da final da Liga de basquetebol. Os encarnados empataram assim a série e vão agora jogar os dois primeiros jogos em casa da atual campeã nacional e vencedora da fase regular do campeonato.

O jogo esteve sempre muito equilibrado, com a Oliveirense a chegar ao final do primeiro período com uma vantagem de um ponto (22-21), que aumentou para dois (38-36) ao intervalo.

No segundo tempo, o Benfica acabou por superiorizar-se mas apenas no derradeiro período, uma vez que no final do terceiro registava-se um empate a 53 pontos.

Entre os encarnados, treinados por Carlos Lisboa, destaque para os 22 pontos do americano Micah Downs, enquanto do lado da Oliveirense destacaram-se Eric Coleman (18 pontos) e Travante Williams (17).

Os terceiro e quarto encontros realizam-se no pavilhão da Luz, em Lisboa, na sexta-feira e no domingo, com o quinto e último jogo, se necessário, a jogar-se novamente em Oliveira de Azeméis no dia 20 de junho. A equipa que conseguir primeiro chegar às três vitórias sagra-se campeã nacional.