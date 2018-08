Benfica começou a sofrer mas agarrou bem os milhões da Champions

O Benfica garantiu esta quarta-feira a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões pela nona época consecutiva. A equipa de Rui Vitória foi à Grécia golear o PAOK Salonica por 4-1, respondendo assim da melhor forma ao empate 1-1 registado há uma semana no Estádio da Luz.

Com este desfecho, a SAD encarnada garantiu desde logo um encaixe de 42,95 milhões de euros pela presença na Champions e já sabe que ficará no segundo pote do sorteio que se realiza esta quinta-feira no Mónaco. O Benfica começou, no entanto, o jogo a perder, mas arrancou depois para a goleada, marcando quatro golos fora de casa, algo que não acontecia desde o histórico jogo em Leverkusen (4-4), em março de 1994, que garantiu então a presença nas meias-finais da Taça das Taças.

Não foi, no entanto, uma exibição perfeita do Benfica, sobretudo por causa dos primeiros 20 minutos em que o PAOK mandou no jogo e encurralou autenticamente os encarnados no seu meio-campo, impedindo-os de sair para o ataque. Logo a primeira jogada da partida foi sinal disso mesmo, com Seferovic - a surpresa no onze de Rui Vitória - a perder a bola e a originar um livre perigoso e um cartão amarelo para André Almeida, que derrubou Prijovic.

A sucessão de passes errados dos jogadores benfiquistas enervavam ainda mais a equipa e empurravam os gregos para a frente, empolgados pelos seus adeptos fanáticos. E o resultado dessa pressão asfixiante foi o golo do PAOK logo aos 13 minutos, numa falha coletiva da equipa de Rui Vitória, que permitiu que um livre bem trabalhado fizesse chegar a bola aos pés de Maurício que cruzou à vontade para Prijovic abrir o marcador. Instalava-se a loucura no Estádio Toumba, afinal o PAOK nunca tinha chegado a uma fase de grupos da Champions.

Jardel acalma o ambiente

O Benfica estava numa situação muito complicada na eliminatória, pois estava com muitas dificuldades em impor o seu jogo e, ainda por cima, os gregos estavam em vantagem no jogo e no play-off. Só que aos 20 minutos deu-se a viragem na partida, quando Jardel subiu mais que Varela e cabeceou forte para o empate, na sequência de um canto de Pizzi. Estava feito o empate que gelou o Toumba... afinal o Benfica estava ali para lutar pelo apuramento e, tal como Rui Vitória tinha dito na véspera, estava ali para marcar golos.

O empate no primeiro remate do Benfica à baliza de Paschalakis abalou os gregos, que sentiram o golpe, beneficiando os encarnados para começar a fazer o seu jogo de passes curtos, que lhe permitia jogar no meio-campo contrário. E não demorou muito para que chegasse o segundo golo, num erro infantil do guarda-redes Paschalakis que, na tentativa de evitar o canto, deixou a bola à disposição de Franco Cervi, derrubando-o em seguida. Salvio não tremeu e deu o golpe de misericórdia no PAOK.

A partir daquele momento, os gregos tinham de marcar dois golos para se apurarem. De repente, aquilo que parecia uma noite de glória tornou-se num pesadelo para o PAOK. Seferovic, que não era titular no Benfica desde o dia 29 de dezembro de 2017, avisou depois por duas vezes que as coisas não ficariam por aqui. E não ficaram...

Aos 39 minutos, surgiu o momento mais belo da noite: Grimaldo ganhou a bola ainda no seu meio-campo, foi progredindo no terreno e iniciou uma série de tabelas com Franco Cervi que deixaram os gregos baralhados; o argentino cruzou atrasado e rasteiro para Pizzi rematar com precisão para o 3-1. Um momento sublime de uma equipa que acabou por dar a estocada final no adversário.

Termina jejum de vitórias fora

O Benfica estava lançado para uma vitória fora de casa, algo que não acontecia desde outubro de 2016 quando a equipa de Rui Vitória foi vencer o Dínamo Kiev, à Ucrânia, por 2-0, para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Faltava ainda a segunda parte para confirmar o apuramento. E que melhor reinício de partida podia querer o Benfica? É que logo aos 49 minutos, Fernando Varela agarrou Jardel na sequência de um canto e o árbitro Felix Brych mandou marcar penálti. Salvio voltou a ser chamado a cobrar e não perdoou, fazendo o seu 11º golo pelos encarnados nas provas europeias.

A partir desse momento, o PAOK ainda se descontrolou mais. E se na primeira parte Benfica assumiu o controlo a partir do 1-1, jogando no meio-campo contrário e forçando o erro do adversário, no segundo tempo recuou um pouco mais no terreno, dando a iniciativa aos gregos. Uma tendência que se acentuou com a entrada de Alfa Semedo.

E a verdade é que tirando alguns cruzamentos, o PAOK mostrou pouca arte para entrar na área dos gregos e quando o fazia Vlachodimos mostrou qualidade com algumas intervenções importantes, uma delas perante Pelkas já nos instantes finais, quando a equipa da casa já jogava com 10 jogadores por expulsão de Léo Matos.

O Benfica segue assim para a fase de grupos da Liga dos Campeões, alcançando a terceira vitória em três visitas ao Estádio Toumba e terminando com uma série de seis jogos europeus consecutivos sem vencer fora de casa.

A figura: Franco Cervi

O extremo argentino fez uma exibição de encher o olho. Começou por arrancar o penálti que deu origem ao 2-1 e construiu com Grimaldo a jogada fantástica do terceiro golo, culminada com um cruzamento bem medido para Pizzi marcar. Mas não foi só isso. Foi precioso na recuperação da bola, destacando-se bastante nas ações defensivas. E na altura em que era preciso segurar a vantagem gorda usou da sua matreirice para ganhar uma série de faltas que enervaram ainda mais os jogadores do PAOK.

Franco Cervi foi um quebra-cabeças para os gregos © Álvaro Isidoro / Global Imagens

FICHA DO JOGO

Estádio Toumba, em Salónica (26 725 espectadores)

Árbitro: Felix Brych (Alemanha)

PAOK - Paschalakis; Léo Matos, Fernando Varela, Crespo, Vieirinha; Cañas (Shakhov, 63'), Maurício; Limnios (Warda, 46'), Pelkas, El Kaddouri (Akpom, 76'); Prijovic

Benfica - Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo; Fejsa, Gedson Fernandes, Pizzi (Zivkovic, 76'); Salvio (Alfa Semedo, 63'), Seferovic (João Félix, 85'), Franco Cervi

Cartões amarelos a cartão amarelo para André Almeida (1'), Léo Matos (8' e 76'), Maurício (33'), Jardel (34'), Fernando Varela (49'), Pelkas (75') e Skakhov (84'). Cartão vermelho a Léo Matos (76').

Golos: 1-0, Prijovic (13'); 1-1, Jardel (20'); 1-2, Salvio (26' gp e 49' gp); 1-3, Pizzi (39'); 1-4, Salvio (49' gp)