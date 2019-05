Benfica-Santa Clara. Bilhetes já custam 450 euros

Comprar um bilhete esta quinta-feira para assistir sábado no Estádio da Luz ao jogo entre o Benfica e o Santa Clara - em que os lisboetas podem conquistar o seu 37.º título de campeão nacional de futebol - pode custar, a preços da tarde de hoje, quase 450 euros. Quando foram colocados à venda na na rede de venda oficial do Benfica custavam entre os 25 e os 75 euros. Na altura a procura foi tanta que se registaram quebras no site e aplicação do clube.

O preço dos ingressos inflacionou bastante nas últimas horas depois de se confirmar que a lotação do recinto onde a partir das 18.30 de sábado, no jogo da última jornada da Liga, a equipa treinada por Bruno Lage vai tentar confirmar o primeiro lugar no campeonato e nem a divulgação por parte do Benfica da abertura de um "mercado secundário" de bilhetes - os que os portadores de Red Pass não vão levantar - fez diminuir essa valorização.

Além dos valores pedidos pelo cartão há quem coloque uma foto do ingresso num site - no OLX por exemplo - e em vez de estipular um valor anuncie que o cederá pela melhor oferta. Ou seja, coloca em marcha um leilão pelo cartão que dá acesso ao Estádio da Luz.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em dois sites consultados pelo DN: stubhub.pt e viagogo.pt os preços variam entre os 250 e os 450 euros, dependendo do local e piso ainda disponível.

Já no OLX o preço mais alto pedido por um vendedor, na altura em que o DN consultou este portal, era de 150 euros, mas existiam muitos interessados em vender bilhetes através da melhor oferta.

Neste jogo deste sábado, que vai ter lugar ao mesmo tempo do FC Porto-Sporting, ao Benfica basta um empate com a equipa açoriana do Santa Clara para conquistar o título de campeão nacional pois em caso de igualdade pontual com os portistas - que neste momento têm menos dois pontos que os encarnados - a vantagem é da formação lisboeta.