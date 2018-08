Benfica punido com jogo à porta fechada pelo IPDJ. Águias vão recorrer

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) puniu o Benfica com um jogo à porta fechada devido ao alegado apoio ilegal dado às claques do clube, que não se registaram no IPDJ como manda a lei. A informação foi avançado pela SIC Notícias e confirmada pelo DN.

Ao que o Diário de Notícias apurou junto do organismo "a punição resulta de um processo cumulativo dos vários autos a decorrer sobre assuntos ligados às claques, que resultou numa ação pecuniário e uma sanção acessória de um jogo à porta fechada".

Uma ação acessória? " O Benfica já tinha sido sancionado anteriormente pelo mesmo motivo com uma multa pecuniária, mas continauram a chegar autos ao IPDJ a referir ajudas a claques ilegais e que levou a essa decisão", explicou ao DN fonte do IPDJ, acrescentando que há muitos outros autos referentes a outros clube por situações relativas a claques ilegais ou problemas com grupo de adeptos organizados legalizados que utilizaram objetos proibidos nos estádios

Entretanto, o emblema da Luz já comunicou que vai recorrer. "Tendo tomado conhecimento de uma decisão proferida pelo IPDJ, pela qual lhe é aplicada uma coima de 56.250,00€ e uma sanção acessória de um jogo à porta fechada, a Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa que irá impugnar e recorrer da referida decisão, dentro do prazo legal previsto de 20 dias úteis", pode ler-se no site oficial dos encarnados.

Recurso para o Tribunal via... IPDJ

A legislação tem pontos ambíguos, mas se o Benfica quiser recorrer da decisão, tem de o fazer para os tribunais criminais. E um recurso feito para o IPDJ, mas dirigido logo ao tribunal, segundo explicou ao DN a mesma fonte do IPDJ. O efeito tem efeitos suspensivos, e como tal, não é possível saber quando o clube vai cumprir o tal jogo à porta fechada.

