Benfica pode ajudar Sporting a ser cabeça de série na Liga Europa

Para o Sporting ser um dos 12 cabeças de série e consequentemente evitar os clubes teoricamente mais fortes na fase de grupos da Liga Europa, como Arsenal ou Chelsea, poderá contar com uma ajuda... do rival Benfica.

Tudo isto porque os leões vão apresentar-se no sorteio de 31 de agosto, no Mónaco, com um coeficiente de 40.000, que será ou não suficiente para assegurar a presença no pote 1 dependendo do desfecho de cinco eliminatórias do playoff da Liga Europa e de duas na Liga dos Campeões, entre as quais a que opõe Benfica a PAOK.

Na pior das hipóteses, que contempla a presença do Benfica na fase de grupos da Liga Europa - coeficiente das águias é 80.000 -, o Sporting será a 15.ª equipa com pior coeficiente, num cenário que colocaria os leões no pote 2. No entanto, o apuramento das águias para a Champions permitiria aos verde e brancos subir uma posição e esperar por mais dois resultados favoráveis.

No que concerne ao playoff da Liga dos Campeões, também daria jeito que o RB Salzburgo (55.500) seguisse para a fase de grupos em detrimento do Estrela Vermelha de Belgrado. Entre Dínamo Kiev (62.000) ou Ajax (53.500), seria indiferente, uma vez que quem seguir para a Liga Europa será sempre cabeça de série. Em relação aos restantes encontros, nenhum influirá nas contas leoninas.

Se no playoff da Champions interessa ao Sporting que os favoritos vençam, na Liga Europa passa-se precisamente o contrário. Sevilha (113.000), Zenit (78.000), Basileia (71.000), Besiktas (57.000) e Olympiacos (54.500) têm melhor coeficiente do que o clube de Alvalade e serão sempre cabeças de série se ultrapassarem Sigma Omolouc, Molde, Apollon, Partizan e Burnley, respetivamente.

Garantidos no pote 1:

Arsenal (93.000)

Chelsea (82.000)

Bayer Leverkusen (66.000)

Dínamo Kiev (62.000) ou Ajax (53.500)

Villarreal (52.000)

No pote 1 em caso de participação na fase de grupos da Liga Europa:

Sevilha (113.000)

Benfica (80.000)

Zenit (78.000)

Basileia (71.000)

Besiktas (57.000)

RB Salzburgo (55.500)

Olympiacos (54.000)

À espera do desfecho de eliminatórias para saber se entram no pote 1 ou no pote 2:

Anderlecht (48.000)

Lazio (41.000)

Sporting (40.000)

Marselha (32.000)