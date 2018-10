Benfica perde por 34 pontos em Itália e tem a Taça da Europa em risco

O Benfica comprometeu esta quarta-feira a continuidade na Taça da Europa de basquetebol, ao perder por 34 pontos (100-66) no reduto dos italianos do Dinamo Sassari, em jogo da primeira mão da segunda ronda de qualificação.

A formação encarnada, comandada pelo espanhol Arturo Álvarez, foi completamente dominada pelos transalpinos, que chegaram ao final do primeiro período a vencer por oito pontos (28-20) e ao intervalo já com 26 à maior (54-28).

Os 'encarnados' ainda conseguiram equilibrar o terceiro parcial, que empataram a 19, mas os campeões italianos de 2014/15 voltaram a dominar no quarto e fecharam com 34 pontos de vantagem, a maior em todo o encontro.

O norte-americano Micah Downs foi o melhor marcador do encontro, com 21 pontos -- oito lançamentos de campo marcados, em 14 tentados -, mas foi o único jogador do Benfica, desfalcado do poste espanhol Xavi Rey, a marcar na casa das dezenas.

No conjunto transalpino, seis jogadores marcaram 11 ou mais pontos, com Rashawn Thomas a liderar, com 18 pontos, quatro ressaltos e quatro assistências, secundado por Scott Bamforth, com 15 pontos, cinco ressaltos e quatro assistências.

A segunda mão da segunda ronda de qualificação da Taça da Europa realiza-se na Luz, em Lisboa, a 10 de outubro.