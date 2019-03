Benfica pela primeira vez frente ao Eintracht, FC Porto defronta carrasco da última época

FC Porto e Benfica ficaram esta sexta-feira a conhecer os próximos adversários nas competições europeias em sorteios realizados em Nyon, na Suíça.

Os dragões, que vão disputar os quartos-de-final da Liga dos Campeões pela nona vez, vão reencontrar os ingleses do Liverpool, finalista vencido da última edição da prova, em que foi carrasco dos portistas nos oitavos. O primeiro jogo está marcado para as 20.00 de 9 de abril, em Anfield, e o segundo no dia 17 desse mês, no Dragão.

Já a Juventus de Cristiano Ronaldo e João Cancelo vai defrontar o Ajax, da Holanda. CR7, que desde 2010/11 atinge pelo menos as meias-finais, leva sete golos em cinco confrontos com os holandeses, todos ao serviço do Real Madrid e referentes à fase de grupos da Liga dos Campeões. Só não marcou no primeiro, em setembro de 2010, tendo apontado um hat trick em Amesterdão em outubro de 2011

Além dos quartos-de-final, ficou também definido o emparelhamento dos jogos nas meias-finais. Em caso de triunfo na eliminatória com o Liverpool, o FC Porto vai jogar com Manchester United ou Barcelona. Já a Juventus de Ronaldo, se ultrapassar o Ajax, vai medir forças com Tottenham ou Manchester City.

Ou seja, FC Porto e Cristiano Ronaldo só se poderão defrontar na final. O mesmo significa que o internacional português apenas poderá reencontrar o rival Lionel Messi no jogo decisivo, a 1 de junho, no Wanda Metropolitano, em Madrid.

Já o Benfica, nos quartos-de-final da Liga Europa pela oitava vez (incluindo quando era denominada por Taça UEFA), vai medir forças com os alemães do Eintracht Frankfurt pela primeira vez. O jogo da primeira mão será, na Luz, jogado a 11 de abril, enquanto o segundo encontro está agendado para uma semana mais tarde, a 18 de abril.

Na equipa germânica joga o avançado internacional português Gonçalo Paciência e o ponta de lança sérvio Luka Jovic, emprestado aos germânicos precisamente pelo Benfica. O médio suíço Gelson Fernandes, que passou pelo Sporting em 2012/13, também integra o plantel comandado pelo austríaco Adi Hutter.

Refira-se que Jonas vai falhar a partida da primeira mão devido a castigo, depois de esta quinta-feira ter visto o segundo cartão amarelo na Liga Europa, na vitória por 3-0 sobre o Dínamo Zagreb.

Em caso de apuramento para as meias-finais, o Benfica vai ter pela frente o Chelsea ou Slávia Praga, de acordo com o emparelhamento definido esta sexta-feira.

Por outro lado, o vencedor do confronto espanhol entre Villarreal e Valencia vai medir forças com o apurado da eliminatória entre Nápoles e Arsenal.

A final está agendada para o dia 29 de maio no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão.