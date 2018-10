Benfica não vai jogar à Sertã. Claque promete protestar em Coimbra

A claque do Sertanense no Campo de Jogos Dr. Marques dos Santos

"Até podíamos perder por 4, mas era uma festa da Taça na Sertã". É com estas palavras que Luís Carvalho, líder da claque do sertanense Peste Negra, desabafa a desilusão de não ir ver a sua equipa defrontar em casa o Benfica.

O relvado do Sertanense foi esta sexta-feira considerado sem condições para receber os encarnados na terceira eliminatória da Taça de Portugal, que será disputada no Estádio Municipal de Coimbra.

A decisão foi comunicada aos adeptos em comunicado publicado no Facebook pelo Sertanense: "É com enorme tristeza que anunciamos, após reuniões com todas as autoridades e entidades essenciais à realização do jogo, [que] devido a 'falta de condições' do relvado do nosso estádio, não será possível levar a festa da Taça à nossa bela Vila da Sertã".

"A decisão é dolorosa e entristece toda a equipa e concidadãos da Sertã", escreve ainda o clube da Sertã.

"A vila também perde muito com isto", diz Luís Carvalho num contacto com o DN. A visita do Benfica, a realizar-se, "seria uma festa o dia inteiro, os restaurantes e os cafés cheios".

Assumindo ser praticamente impossível alterar esta decisão, o líder da claque Peste Negra promete demonstrar o desagrado no dia do jogo. "Vamos ter tarjas e cartazes", diz Luís Carvalho, que admite até pedir à claque para passar os primeiros minutos de jogo de costas voltadas para o relvado em protesto.

O Sertanense - Benfica está marcado para o dia 18 de outubro, às 20:45.

Dois dias depois, o Loures - Sporting também se realizará em "casa emprestada", no Complexo Desportivo de Alverca. Já o FC Porto, que visita o Vila Real na sexta-feira, dia 19, ainda não sabe se jogará no Complexo Desportivo Monte da Forca ou noutro local.